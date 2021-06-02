Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP idaresi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2 milyon 655 bin 556 liralık 3 proje için iş birliği protokolü imzalandı.
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamından, 20 çiftçinin 1'er dekar alanda yararlanacağı 1 adet seracılık kümeleme oluşturma projesi, 130 çiftçinin yararlanacağı 1 adet tarımsal altyapının geliştirilmesi ve sulama projesi ve 300 çiftçinin yararlanacağı 1 adet yenilikçi tarımsal yayım ve eğitim projesi olmak üzere toplamda 3 proje GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.
2021 yılında uygulanmak üzere kabul edilen 2 milyon 655 bin 556 liralık 3 proje için Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ile GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Alagöz arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.