Hasankeyf'in sembolü Küçük Saray, 6 metre yükseltildi



Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Eyyübiler tarafından yapılan 692 yıllık Küçük Saray'ın, Veysel Eroğlu Barajı'ndan (Ilısu) etkilenmemesi için başlatılan yükseltme çalışmaları tamamlandı. Küçük Saray'ın 6 metre yükseldiğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Küçük Saray'ın kaybolan görüntüsü de ortaya çıktı. Sarayın, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarılmasıyla Hasankeyf Kalesi de turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu" dedi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli projelerinden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, Dicle Nehri üzerinde, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımının ardından su altında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce Hasankeyf'teki eserlerin taşınması ve korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Dicle Vadisi ve Şahap Vadisi'nin birleştiği noktada yer alan, 1329 yılında Eyyubiler döneminde yaptırılan Küçük Saray, sudan etkilenmemesi için 3 aylık çalışmayla 6 metre yükseltildi.

'HEYETLERİN KABULÜNÜN YAPILDIĞI BİR YERDİ'

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yükseltilme çalışmalarıyla Küçük Saray'ın kaybolan görüntüsünün de ortaya çıktığını ifade etti. Hasankeyf'in sembol eserlerinden olan sarayın, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarılmasıyla Hasankeyf Kalesi'ni de turizm açısında cazip bir hale getirildiğini aktaran Kusen, "Küçük Saray´a yapılan müdahale yerindeydi. Küçük Saray, Hasankeyf kalesinin sembol eserlerinden biridir. Eyyubi döneminde Küçük Saray heyetlerin kabulünün yapıldığı bir yerdi. Geçmişte altın yaldızlı bezemelerle süslü olduğu saraydı. Aslında yazlık saray da denilir. Özellikle milletvekilimizin büyük çabasıyla Küçük Saray'daki su sızmayla ilgili sorun üst makamlara ve Cumhurbaşkanımıza kadar iletildi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kalenin izolasyon çalışması ile birlikte saray yükseltilmiş oldu. Küçük Saray, su aldığı kodunun 6 metre üzerine çıkarıldı. Bu çalışma sonucuyla Hasankeyf Kalesi, turizm açısında cazip bir hale getirilmiş oldu."

76 KRİKO KULLANILDI

Devlet Su İşleri 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Küçük Saray'ın 76 kriko desteğiyle yükseltildiği bildirilerek, "Sarayın dördüncü kademe kaldırma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser, ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından, eserin altına beton imalatı yapılacak. Saray, 76 kriko ile 6 metre sınırına yükseltildi. Tarihi yapı, dört aşamada tamamlanmış oldu. Kapalı alanı 216 metrekareye sahip, 3 penceresi ve aslan kabartmasının üzerinde bulunduğu Küçük Saray'daki çalışmaların tamamlanmasıyla, tarihi kale yeniden siluetine kavuşmuş olacak" denildi.

TARİHİ 7 ESER, YENİ YERLEŞİM YERİNE TAŞINDI

Hasankeyf'te inşa edilen Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla taşları tek tek sökülerek, yeni yerleşim birimine taşınmıştı. Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı, Dicle Nehri kıyısında kurulan Kültürel Park'a taşınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Hasankeyf Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2021-06-03 10:25:20



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