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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kumar operasyonu

İHA

Batman’da kumar operasyonu

Batman’da düzenlenen operasyonda kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 17 bin 363 lira para cezası uygulandı.
Batman il Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde kumar oynatılan yerlere ve kumar makinelerine yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "19 Mayıs Mahallesinde kıraathane olarak kullanılan bir adreste tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynatıldığı bilgisi alınmış, yapılan operasyon neticesinde 16 kişi kumar oynadığı tespit edilerek, şahıslara toplam 17 bin 363 lira idari para ceza uygulanmıştır. Kumar oynattığı tespit edilen 3 şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun aletleri ve makineleri hakkında kanun maddesi kapsamına giren suçlardan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca kumar oyununda kullanılan 2 adet tüplü televizyon, 1 adet tombala makinesi, 2 adet üfleme motoru, 1 adet kamera, 199 adet tombala kartı, 263 adet pinpon topu, 2 bin adet çay puluna el konulmuştur. Batman halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürülecek olup, en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımızın özellikle 112 acil çağrı merkezimizi arayarak gösterecekleri destek çok kıymetlidir. Suç ve suçlularla mücadelemizde kuşkusuz bu bilgiler çok önemli olup, bizlere yardımcı olmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontrollerimiz kararlıkla devam etmektedir" denildi.

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