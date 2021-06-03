Dur ihtarına uymayan araç Batman Çayına uçtu, aracın içinden 100 kilo uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil Batman Çayına uçtu. Araçta yapılan aramada 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin narkotik ve uyuşturucu uygulamasından kaçan bir araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç, güney çevre yolundan Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Batman Çayına uçtu. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmanın ardından sudan çıkarılan araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 kilo esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.