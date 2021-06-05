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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Batman ve Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Batman ve Diyarbakır’da incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman’a geldi.
Genel Müdür Yıldız’a incelemelerinde, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı Ali Gökyel ve Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Diyarbakır 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Batman Şube Müdürü Kerem Aydın ile teknik ekip ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Batmanda ilk olarak DSİ Batman Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdür Yıldız, Batman ilinde devam eden projelerin durumu hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Yıldız ve heyeti ardından Batman Sol Sahil Sulaması P1 Pompa İstasyonun bulunduğu alanda inceleme yaparak, burada deneme sulaması için start verdi. Batman Çayı ıslah alanlarında devam eden çalışma alanlarında incelemelerinin ardından Batman sağ sahil sulaması ve Diyarbakır KralkızıDicle P3 Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu ve Ana Kanal yapım işlerinin işlerinin koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldı. İnceleme ve ziyaretlerinin ardından açıklama yapan DSİ Genel Müdür Yıldız incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada; "DSİ Genel Müdürlüğü olarak Batman ilimize yaptığımız yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Bugün ekibimizle birlikte Batmanda ilk olarak şube müdürlüğümüzü ziyaret ederek, il yatırımlarımızın durumu hakkında bilgi aldık. Batman Çayı Islahı, Batman Sol Sahil Sulaması P1P2 Pompa İstasyonlarında ve Diyarbakır KralkızıDicle P3 Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu ve Ana Kanal yapım işlerinin işlerinin koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmaların durumu durumu hakkında bilgi aldık. Batman Çayı Islahı 2. kısım işi devam eden çalışmalarını yerinde inceledik. Batman Sol Sahil Sulaması P1 Pompa istasyonunda test ve deneme sulaması için start verdik. Bakım onarım kapsamında P1 ve P2 Pompa İstasyonlarında; Pompa istasyonlarındaki iç ihtiyaç ve orta gerilim trafolarının bakım onarımı yapılarak tesislere enerji verilmesi sağlanmıştır. Pompa istasyonlarındaki eksik olan alçak ve orta gerilim kablolarının montajları yapılarak sistem işletilmeye hazır hale getirilmiştir. P1 ve P2 pompa istasyonlarındaki hava kazanları motor, yol verici panolar, pompalar, çek kelebek vanaların hidrolik ünitelerinin bakım ve onarımları tamamlanmış olup pompa istasyonlarının sulu testleri yapılmıştır. P1 ve P2 pompa istasyonlarının inşaat bakım onarımları ile birlikte pompajlı sulama kanalında betonla trapez kanal onarımları tamamlanmıştır. 06 Mayıs 2021 tarihinde iş tamamlanmış olup geçici kabul aşamasına gelinmiştir. Batman sağ sahil sulaması 2. kısım işinde çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Batman sağ sahil sulaması 2. kısım işimiz kapsamında devam eden çalışmaları inceleyerek gelinen seviye hakkında bilgi aldık. İş kapsamında Batman Barajının rezervuarından temin edilecek sular ile Diyarbakır ili Silvan ve Bismil ilçeleri dahilinde yer alan sulanabilir arazilerden toplam 178 bin dekar sahanın cazibe ile sulanması amaçlanmaktadır. Batman Sağ sahil sulaması ilk ihale kapsamında 60 bin dekar alan sulamaya açılmıştır. Batman Sağ Sahil sulaması 2. Kısım İkmal İşi ile de 118 bin dekar alanın sulanması sağlanacaktır. Çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca ana kanal üzerinde eksik kalan muhtelif sanat yapıların tamamlanması amaçlanmaktadır. Batman’dan sonra Diyarbakır’a geçerek, Diyarbakır KralkızıDicle P3 Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu ve Ana Kanal yapım işlerinin işlerinin koordine edildiği şantiyeyi ziyaret ederek, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. KralkızıDicle Cazibe Sulaması Projesi GAP Eylem Planı kapsamında yer almaktadır. KralkızıDicle Projesi kapsamında Diyarbakır ili merkez, Sur, Kayapınar, Bağlar, Ergani, Çınar ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 474 bin 910 dekar cazibe, 675 bin 200 dekar pompaj olmak üzere toplam 1 milyon 150 bin 110 dekar alanın sulanması hedeflenmektedir. Dicle Barajından alınacak 111 metreküp sulama suyu, 23 kilometre uzunluğundaki KralkızıDicle İsale Kanalı aracılığı ile 195 kilometre uzunluğundaki cazibe anakanalına aktarılacaktır. Proje kapsamında yer alan sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 151 bin kişiye iş imkanı, yılda 978 milyon TL ekonomiye katkı sağlanacaktır. Kralkızı Dicle P3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı Pompa İstasyonu ve Ana Kanal çalışmaları Proje sahası Diyarbakır ili Bağlar ve Çınar ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 5 bin 437 metre uzunluğundaki iletim kanalında kazı çalışmaları devam etmektedir. Batman ilimize yatırımlarımız katlanarak devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ve Firma elemanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

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