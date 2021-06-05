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Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç: “Polisi ilgilendiren hiçbir suç gizli kalmasın”

İHA

Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç: “Polisi ilgilendiren hiçbir suç gizli kalmasın”

Batman Emniyet Müdürlüğünce sürdürülen projeler kapsamında İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın katılımıyla 'Muhtarlarımızla Huzur Toplantısı' temalı program gerçekleştirildi.
Toplantıya merkez mahalle muhtarları, Asayiş Şube Müdürü Salih Öksüz, Toplum Destek Polislik Şube Müdürü Gizem Demirçin, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Dokumacı katıldı. Sokakların güvenliğini sağlamak amacıyla muhtarlarla beraber yapılan bilgilendirme toplantısı Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Burada Toplum Destekli Polislik çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı.

“Batman’da yaşan her bir fert huzur içinde yaşamalıdır”
Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç ”Pandemi illetinden dolayı vatandaşlarla yeteri kadar bir araya gelemedik, toplantılar yapmadık. Aşılanmanın belli bir düzeye gelmesiyle inşallah daha fazla bir araya gelme imkanımız olur. Sorunların aşılmasında muhatarlarla birlikte hareket edip bilgi alışverişinde bulunmak çok önemlidir. Ben her zaman söylerim muhtarlar mahallelerin mülki amirleridir. Batman’da yaşan her bir fert huzur içinde yaşamalıdır. Kaygı içerisinde bugün ne olacak, başıma ne gelecek diye endişesi taşımamalıdır. Biz huzurun sağlanması için tüm birimlerimiz ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Trafik, asayiş, KOM, narkotik suçlar ve siber gibi birimlerimiz ile çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Muhtarlardan ricamız muhtarlarımız daima bizimle iletişimde bulunsun. Polisi ilgilendiren hiçbir suç gizli kalmasın. Bu konuda bilgi alır almaz hemen harekete geçiyoruz. Vatandaşı rahatsız edecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Tüm birimlerimiz ile polis teşkilatımızla halkımızın hizmetindeyiz. Aile içi şiddet konusuna ciddi önem göstermekteyiz. Bu konuda annelere çok iş düşmektedir. Uyuşturucu konusunda çocukları koruma ve kollama en çok annelere düşüyor. Ne kadar uyuşturucu yakalanırsa yakalansın eğer talep varsa, birileri gelir arz eder. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Türkiye geneli yapılan veriye göre Batman, uyuşturucuya başlama konusunda ilk sıradadır. Bunlar 1516 yaşlarında çocuklardır” dedi.
Müdür Kıraç’ın konuşmasından sonra Toplum Destekli Polislik birimi tarafından yapılan sunumda muhtar bilgi hattından 36 ihbarın geldiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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