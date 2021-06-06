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Gercüş'te bağ küllenmesine karşı ilaçlama başlatıldı

İHA

Gercüş'te bağ küllenmesine karşı ilaçlama başlatıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde çiftçiler bağ küllenmesine karşı ilaçlama çalışmaları başlattı.
Gercüş'te çiftçiler küllenme ve zararlı hastalıklara karşı hummalı bir çalışma başlattı. Bağ ve bahçelerini külleme ile zararlı hastalıklara karşı ilaçlayan çiftçiler geçen sene de üzüm bağlarının iyi olduğunu bu sene de verimin iyi olduğunu dile getirdi. Çiftçi Tahir Öner, "Bu sene üzüm çok iyi, daha fazla verim almak için ilaçlama yapıyoruz" dedi.
Süleyman Öner isimli çiftçi ise "Bağlarımızı hastalıklara karşı ilaçlıyoruz. Bölgede üzümlerimiz genellikle kurutulup pekmez yapılıyor. Geçen sene üzüm verimi iyiydi ama bundan iki sene önce hemen hiç yok gibiydi. Bu sene ise verim çok fazla" diye konuştu.

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