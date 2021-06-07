Batman Üniversitesinin başarılı öğrencileri geziden döndü

Batman Üniversitesi tarafından Ankara, Bursa, Çanakkale, Antalya ve Manisa gezisine gönderilen öğrenciler merkez kampüs bahçesinde Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından karşılandı.

Batman Üniversitesinde mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale gezilerini tamamlayarak Batman’a döndü.



“Bu tür motivasyon gezilerimiz devam edecektir”

Geziden dönen öğrencileri karşılayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir “Batman Üniversitesi olarak başarılı öğrencilerimizi öğrenci işleri daire başkanlığımızdan aldığımız bilgiler ile 1 haftalık geziye gönderdik. Gezi hem bürokrasimizi tanımaları açısından hem de önümüzdeki zaman dilimi içerisinden iş başvurularında almaları gereken tecrübeleri katkı sağlamaları açısından çok önemliydi. Bunun yani sıra daha önce gezip görmeye fırsat bulamadıkları ileri gezip kültür maliyetlerinde bulunma imkanları sağladık kendilerine, öğrencilerimiz Ankara’ya gitti Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendilerini davet ettiler. Gençler Bakanlığında projesi kapsamında bakan beyle birlikte kahvaltı yapma fırsatı buldu. Bakanımıza ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Bunun haricinde bakanlığımız ile üniversitemiz olarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha yeni başka kapsamlı projeler yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunlar haricinde Anıt Kabir ziyareti, Mehmet Akif Ersoy evi ziyareti gibi kısım etkinliklerinde bulundular. Şehzadeler şehri Manisa’yı ziyaret etti öğrencilerimiz, Bursa’yı ziyaret etti öğrencilerimiz, Çanakkale ziyaret etti. Gelibolu'ya gittiler, şehitler abidesini ziyaret ettiler. Bugün burada çalışmaları yapabiliyorsak şehitlerimizin anısınadır. Onları rahmetle anıyoruz öğrencilerimiz onları ziyaret etti. Antalya’yı ziyaret ettiler ülkemizin tarımsal üretimin yapıldığı büyük bir bölgelerini ve bunların süreçlerini inceleme fırsatı buldular. Almış oldukları bu tecrübelerinde önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer sınıf arkadaşlarına üniversitede diğer arkadaşlarına aktaracaklarıdır. Biz bunu öğrencilerimiz acısından diğer öğrencilerimiz acısından motivasyon olacağına inanıyoruz. Keza başarılı olan diğer öğrencilerimizi yine öğrenci işler daire başkanlığımızdan alacağımız not ortalamanın göz önünde bulundurarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde başka gurup öğrencilerimizde tekrardan benzer geziler için Ankara, belki İstanbul’a başka yerlere ülkemizin çeşitli ilerine göndermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.



“Pandemi sürecinde bu gezi bizi mutlu etti”

Batman Üniversitesi İslami Bilimler Öğrencisi Nurcan Nurhan “Öncelikle 4 yıl boyunca verdiğimiz emeklerimizin karşılığı olarak evde çok sıkıldık pandemi sürecinde böyle güzel bir gezi düzenlemesi bizi çok mutlu etti. Çanakkale Şehitlikleri birçok güzel yerlerimizi gördük. Ayrıca Ankara’da Gençlik Spor Bakanımız değerli vaktini ayırdı ve onunla görüşme fırsatımız oldu. Ankara’da Millet Kütüphanesini ziyaret ettik çok güzeldi keşke aynısı Batman’da olsaydı. Üniversitemizde mezun olurken böyle güzellikleri görmemiz bizim için unutmayacağımız bir yere taşıdı. Bu imkanı bize sunan Rektör İdris Demir hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.



“Bu gezide önemli birikimler elde ettik”

Batman Üniversitesi Öğrencisi Bilal Boğa bu gezide önemli birikimler elde ettiklerini söyledi. Boğa, “Güzel bir gezi oldu bizim için faydalı daha sonraki hayatımız için fayda sağlayacak birikimler elde ettik. Ankara’ya gittik orada Bakanımızla kahvaltı yaptık. Bürokrasimizi tanıdık, Çanakkale’ye gittik birçok güzel yeri dolaştık. Manisa misil macunu festivaline denk gelip orada festivalin güzelliğine tanıklık yaptık. Antalya seraları dolaşıp fidanların fidenin boyutundan yetiştirme boyutuna kadar her şey bizlere anlatıldı. Bu şekilde güzel bir gezi oldu bu imkanı sağlayan başta Rektör hocamız olmak üzere Üniversitemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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