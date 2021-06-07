Batman Üniversitesinin başarılı öğrencileri geziden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesinin başarılı öğrencileri geziden döndü

İHA

Batman Üniversitesinin başarılı öğrencileri geziden döndü

Batman Üniversitesi tarafından Ankara, Bursa, Çanakkale, Antalya ve Manisa gezisine gönderilen öğrenciler merkez kampüs bahçesinde Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından karşılandı.
Batman Üniversitesinde mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale gezilerini tamamlayarak Batman’a döndü.

“Bu tür motivasyon gezilerimiz devam edecektir”
Geziden dönen öğrencileri karşılayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir “Batman Üniversitesi olarak başarılı öğrencilerimizi öğrenci işleri daire başkanlığımızdan aldığımız bilgiler ile 1 haftalık geziye gönderdik. Gezi hem bürokrasimizi tanımaları açısından hem de önümüzdeki zaman dilimi içerisinden iş başvurularında almaları gereken tecrübeleri katkı sağlamaları açısından çok önemliydi. Bunun yani sıra daha önce gezip görmeye fırsat bulamadıkları ileri gezip kültür maliyetlerinde bulunma imkanları sağladık kendilerine, öğrencilerimiz Ankara’ya gitti Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendilerini davet ettiler. Gençler Bakanlığında projesi kapsamında bakan beyle birlikte kahvaltı yapma fırsatı buldu. Bakanımıza ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Bunun haricinde bakanlığımız ile üniversitemiz olarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha yeni başka kapsamlı projeler yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunlar haricinde Anıt Kabir ziyareti, Mehmet Akif Ersoy evi ziyareti gibi kısım etkinliklerinde bulundular. Şehzadeler şehri Manisa’yı ziyaret etti öğrencilerimiz, Bursa’yı ziyaret etti öğrencilerimiz, Çanakkale ziyaret etti. Gelibolu'ya gittiler, şehitler abidesini ziyaret ettiler. Bugün burada çalışmaları yapabiliyorsak şehitlerimizin anısınadır. Onları rahmetle anıyoruz öğrencilerimiz onları ziyaret etti. Antalya’yı ziyaret ettiler ülkemizin tarımsal üretimin yapıldığı büyük bir bölgelerini ve bunların süreçlerini inceleme fırsatı buldular. Almış oldukları bu tecrübelerinde önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer sınıf arkadaşlarına üniversitede diğer arkadaşlarına aktaracaklarıdır. Biz bunu öğrencilerimiz acısından diğer öğrencilerimiz acısından motivasyon olacağına inanıyoruz. Keza başarılı olan diğer öğrencilerimizi yine öğrenci işler daire başkanlığımızdan alacağımız not ortalamanın göz önünde bulundurarak önümüzdeki zaman dilimi içerisinde başka gurup öğrencilerimizde tekrardan benzer geziler için Ankara, belki İstanbul’a başka yerlere ülkemizin çeşitli ilerine göndermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde bu gezi bizi mutlu etti”
Batman Üniversitesi İslami Bilimler Öğrencisi Nurcan Nurhan “Öncelikle 4 yıl boyunca verdiğimiz emeklerimizin karşılığı olarak evde çok sıkıldık pandemi sürecinde böyle güzel bir gezi düzenlemesi bizi çok mutlu etti. Çanakkale Şehitlikleri birçok güzel yerlerimizi gördük. Ayrıca Ankara’da Gençlik Spor Bakanımız değerli vaktini ayırdı ve onunla görüşme fırsatımız oldu. Ankara’da Millet Kütüphanesini ziyaret ettik çok güzeldi keşke aynısı Batman’da olsaydı. Üniversitemizde mezun olurken böyle güzellikleri görmemiz bizim için unutmayacağımız bir yere taşıdı. Bu imkanı bize sunan Rektör İdris Demir hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.

“Bu gezide önemli birikimler elde ettik”
Batman Üniversitesi Öğrencisi Bilal Boğa bu gezide önemli birikimler elde ettiklerini söyledi. Boğa, “Güzel bir gezi oldu bizim için faydalı daha sonraki hayatımız için fayda sağlayacak birikimler elde ettik. Ankara’ya gittik orada Bakanımızla kahvaltı yaptık. Bürokrasimizi tanıdık, Çanakkale’ye gittik birçok güzel yeri dolaştık. Manisa misil macunu festivaline denk gelip orada festivalin güzelliğine tanıklık yaptık. Antalya seraları dolaşıp fidanların fidenin boyutundan yetiştirme boyutuna kadar her şey bizlere anlatıldı. Bu şekilde güzel bir gezi oldu bu imkanı sağlayan başta Rektör hocamız olmak üzere Üniversitemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ile teknoloji geliştirme protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Batman Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ile ...
Batman’da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalanarak adalete teslim edildi
YEREL HABERLER Batman’da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi ...
Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar Malabadi Köprüsüne akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlamaların kaldırılmasını fırsat bilen ...
Gercüş'te bağ küllenmesine karşı ilaçlama başlatıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te bağ küllenmesine karşı ilaçlama başlatıldı
Gercüş’te Millet Camii ibadete açıldı
YEREL HABERLER Gercüş’te Millet Camii ibadete açıldı
Gercüş’te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Gercüş’te tır ile hafif ticari araç ile çarpıştı: 1 ...
Gercüş’te lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Gercüş’te lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ...
Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 3 ağır yaralı
Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç: “Polisi ilgilendiren hiçbir suç gizli kalmasın”
YEREL HABERLER Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç: “Polisi ilgilendiren ...
Batman’da kumar baskını: 57 bin 264 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Batman’da kumar baskını: 57 bin 264 TL para cezası ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Batman ve Diyarbakır’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız, Batman ve Diyarbakır’da ...
Batman’da patenli çocuk karayolunda ölüme meydan okudu
YEREL HABERLER Batman’da patenli çocuk karayolunda ölüme meydan ...
Batman Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Batman Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Batman’da 2020 yılında 2 bin 552 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Batman’da 2020 yılında 2 bin 552 trafik kazası ...