3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 1 komiser yardımcısı, 6 polis memuru ve meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'nda yer alanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 1'i komiser yardımcısı, 6'sı polis memuru ile 2'si meslekten ihraç edilen polis olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2021-06-09 10:22:30



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