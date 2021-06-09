Batman’da ters yöne giren araç, otomobille kafa kafaya çarpıştı

Batman’da ters yöne giren ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Aydınlıkevler Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 72 DN 328 plakalı ticari araç, seyir halinde bulunan 06 BDK 728 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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