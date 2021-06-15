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Ekonomiye 40 milyon lira katkısı olan Sason çileği tescillendi

DHA

Ekonomiye 40 milyon lira katkısı olan Sason çileği tescillendi


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/SASON (Batman), (DHA)BAMAN Ticaret ve Sanayi Odası´nın (BATSO), Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuruyla `Sason çileği´ coğrafi işaret alarak tescillendi. Batman Valisi Hulusi Şahin, "Sason ilçesinde üretilen bu ürünün, ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir rakam değil" dedi.
Kentte, coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ilk ve tek ürün, Sason çileği oldu. BATSO´nun başvurusu üzerine, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Sason çileğini tescil etmesi nedeniyle, Sason ilçesinin Erdemli Mahallesi'ndeki çilek tarlasında tören düzenlendi. Törene, Vali Hulusi Şahin´in yanı sıra, Sason Kaymakamı Samet Serin, Sason Belediye Başkanı Şafi Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ile bazı kurum müdürleri ve çilek üreticileri katıldı.
'EKONOMİYE KATKISI 40 MİLYON TL CİVARINDA'
Törende konuşan Vali Şahin, Batman'ın bir tarım şehri ve tescillenecek çok sayıda ürünü olduğunu ifade ederek, "2007 yılında 15 dekar alanda yetiştiriciliğine başlanan Sason çileği, bugün geldiğimiz noktada Türkiye´de bir marka olmuş ve bu markası da artık tescillenmiş durumda. Batman´ın Sason ilçesinde üretilen bu ürünün, ilçe ekonomisine katkısı 40 milyon lira civarında. Bu azımsanacak bir rakam değil. Yetmedi, bu kıymetli ürün, bir marka değer olarak Batman´ın coğrafi işaret olarak tescillenmesini sağladı. Batman bir tarım şehri ve tescillenecek çok sayıda ürünü var. Umarım en kısa zamanda Sason balı, Gercüş Mezrone üzümü gibi ürünleri de tescillenmiş olur" dedi.
BATSO Başkanı Abdulkadir Demir ise, "14 yıl önce ektiğimiz çileğin, en mutlu günündeyiz. Batman ve bölgemizde tek coğrafi işaret olan Sason çileğinin coğrafik belge almasının gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Kaymakam Samet Serin de tescillenme ile birlikte, Sason çileğinin daha da yaygınlaşacağını kaydederek, "Daha önce desteklerle 15 çiftçimiz çilek ekimine başlamıştı. Bugün ilçemizin köy ve mahallerinde bin 400 dekarlık alanda, 370 kişi çilek üretmekte. Sason genelinde yaklaşık 4 bin 900 ton çilek üretiliyor. Üretilen çilekler iç pazar ile Van, Malatya, Konya, Afyon ve İstanbul´a satılıyor. Yurt dışı pazarda ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu ülkeleri ve komşu ülkelere ihraç edilmekte" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından bazı çiftçilere plaket takdim edildi. Vali Hulusi Şahin ve davetliler, çilek tarlalarında incelemelerde bulundu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2021-06-15 16:44:52

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