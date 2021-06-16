AK Parti Batman İl Başkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Batman İl Başkanlığı yönetimi ve üyeleri, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen 'İyi ki varsın kan dostum' kampanyasına destek verdi.

AK Parti Batman İl Başkanlığı yönetimi ve üyeleri, parti binası önünde Kızılay Batman Şubesi yetkilileri tarafından kurulan standı ziyaret etti. AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür'ün de katıldığı kan bağışı programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Başkan Gür yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu ve kampanyaya bu nedenle destekte bulunduklarını söyledi. Kan vererek hayat kurtarmanın önemine değinen Gür, vatandaşları kan vermeye davet etti.

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