AK Parti Batman İl Başkan Gür mahalle başkanları ile bir araya geldi

AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, partisinin mahalle başkanları ile il binasında bir araya geldi.

AK Parti Batman merkez ilçe teşkilatında görev yapan mahalle başkanları parti binasında düzenlenen istişare toplantısı ile bir araya geldi. Mahallelere yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Batman’da yürütülecek çalışmalarla ilgili de istişare ve değerlendirmede bulunuldu. Mahalledeki çalışmaların ve birlikteliğin önemine işaret eden Başkan Gür, halka dokunan ve insanlarla iletişime geçen anlayışın sürdürülmesi noktasında mahalle başkanlarına büyük görevlerin düştüğünü söyledi. AK Parti siyasetinin, milletle birlikte yürümek olduğunu belirten Gür, "Mahalle başkanlarımızla birlikte Batman'ımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hep birlikte insanımızın mutluluğu için mahalle başkanlarımızla sokak sokak, ev ev her sorunu çözmek için çalışacağız. Mahalle başkanları olarak vatandaşlarla bire bir iletişim halindesiniz. Teşkilatlarımız ve vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü görevi görüyorsunuz. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayretler vatandaşlarımıza hizmet olarak döndü. İnşallah bundan sonra da aynı uyum ile Batman için güzel işlere imza atacağınıza olan inancım tam. İlçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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