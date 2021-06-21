Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi

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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN Müzesi'nde, tarihi eserlerin kaybolduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Birçok döneme ait tarihi eserin yer aldığı Batman Müzesi'nde, 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, kente gelip inceleme başlattı. Müzede müfettişlerin incelemesi sürerken, iddialara ilişkin resmi kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Müfettişler, inceleme kapsamında, müzede çalışanların ifadelerine başvurdu. Öte yandan kaybolan eserlerin 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2021-06-21 10:51:13



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