Batman Müzesi'nde kayıp tarihi eser incelemesi (2)



'16 ADET ALTIN SİKKENİN YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

Batman Müzesi'nde 16 tarihi eserin kaybolduğu iddialarına ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Batman Müzesi'nde 16 parça tarihi eser kayboldu' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. 22 Ağustos 2017 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube tarafından yapılan operasyon kapsamında ele geçen 31 adet obje ilimiz Müze Müdürlüğüne ekspertiz raporu hazırlanması amacıyla teslim edilmiştir. Bu kapsamda 11 Eylül 2017 tarihinde ilimiz Müze Müdürlüğü tarafından ekspertiz raporu hazırlanmış olup getirilen objelerden 30 adedi (16 altın sikke, 9 gümüş sikke 2 figürün, 1 kandil, 1 ayna ve 1 hayvan heykelciği ) 2863 sayılı kanun kapsamında eser olarak, 1 adet obje ise (kanatlı aplike) kapsam dışı değerlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatları doğrultusunda Ülkemiz genelinde Müze Müdürlüğü yediemin depolarının kontrol edilerek, gerek kültür varlıklarının gereğinden uzun süre depolarda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekse dava-eser bağlamının yitirilmemesi ve depolardaki yoğunluğun azaltılması açısından müzeye intikal ettirilen ve yediemin olarak depoda adli olaylarla bekleyen kültür varlığı ve objelerin soruşturma, dava durumlarının incelenmesi, bunlardan, davası bitip müzeye teslimine karar verilenlerin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması işlemleri için 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan dosya incelemesi esnasında söz konusu 16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30 Nisan 2021 tarihinde tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma Bakanlık Müfettişlerince çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2021-06-21 13:20:27



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