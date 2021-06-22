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Batman'da, 'Kamu-Üniversite-Sanayici İstişare Toplantısı'

DHA

Batman'da, 'Kamu-Üniversite-Sanayici İstişare Toplantısı'


Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirmek amacıyla 'Kamu-Sanayici ve Üniversite İstişare Toplantısı' düzenlendi.
Batman'da sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirmek, sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla valilik koordinasyonunda Batman Üniversitesi ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü´nün iş birliğiyle 'Kamu-Sanayici ve Üniversite İstişare Toplantısı' yapıldı. Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretim üyeleri, kamu kurum yöneticileri ve sanayicileri katıldı. 
Toplantıda Rektör Prof. Dr. Demir, Batman Üniversitesi'nin, kentteki sanayinin gelişmesi ve geliştirilmesi konusunda yürütecekleri çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Batman Üniversitesi'nde yapay zeka ve bilgi teknolojisi çıktıları bölümünün açılması için de harekete geçtiklerini ifade eden Prof. Dr. İdris Demir, "Teknopark ve merkezi araştırma laboratuvarlarına yönelik merkezimiz gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde. Bölgedeki bazı iller arasında Teknokentin olduğu sayılı illerden biriyiz. Bu alana daha iyi odaklanmak zorundayız. Yatırımcılarımızı artık Teknokent projesine dahil edeceğiz. Çünkü Teknokentin yatırımcılarımıza çok büyük avantajları olacak" dedi.
Vali Hulusi Şahin ise sanayide kalifiye eleman çalıştırmanın üretime olan katkısının önemine değinerek, şunları söyledi:
"Eğer bu duyguya ulaşırsanız başarırsınız. Bunlar önemli süreçler, bu süreçlerde yardım ve destek almalısınız. İşte üniversite size bu desteği ücretsiz verecek. Bu desteği kaçırmayınız. Eğer böyle yaparsak dev adımlarla gideriz. Çünkü Batman'da sermaye var, üretmeye merak var ve girişim var. Bu çok kıymetli bir şeydir.  Batman, bölgesinde başarıyı yakalamış bir şehirdir. Daha ileriye gitmemiz için doğru adımları atmalıyız. İnanırsanız, hayal ederseniz başarırsınız. Bu şehrin istikbali parlaktır. Yeter ki, istikrar ve güven olsun. Şu anda istikrar var, terör bitti, artık insanlar güven içerisinde malına ve mülküne sahipler. Tehdit almıyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar. İşte bu, en kıymetli sermayedir."DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2021-06-22 14:10:16

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