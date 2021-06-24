Batman’da 121 bin 920 kitap mevcut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, Batman’da 7 halk kütüphanesinde 121 bin 920 kitap bulunduğunu söyledi.

Batman’daki kütüphanelere kayıtlı üye sayısının 39 bin 137 olduğunu belirten Toka, “Kütüphanelerimizden yararlanan kişi sayısı 258 bin 656’dır. Halk kütüphaneleri tarafından kullanıcılara ödünç verilen materyal sayısı ise 38 bin 233 olmuştur" dedi.

Batman’da bulunan 252 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 194’ü resmi okullarda, 24’ü özel okullarda ve 34’ü özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Bu kütüphanelerde 336 bin 427 kitap mevcut olmakla birlikte bin 34 süreli yayın takip edilmektedir.

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