Baba ve çocukları aynı sınavda ter döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba ve çocukları aynı sınavda ter döktü

İHA

Baba ve çocukları aynı sınavda ter döktü

Türkiye geneli düzenlenen ve milyonlarca kişinin ter döktüğü Yüksek Öğretim Kurumları Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında Batman’da ilginç bir an yaşandı. Batman’da sınava giren bir baba ve iki oğlu birlikte ter döktü. TYT sınavına evde birlikte hazırlandıklarını söyleyen baba Kasım Altun ile oğulları Abdullah ve Muhammed, kendi aralarında tatlı bir rekabet yaşadıklarını kaydetti.
Çocukları ile üniversite sınavına hazırlanarak farklı bir deneyim yaşadığını belirten baba Kasım Altun, “Bugün sınav çok heyecanlı geçti. Çocuklarımla beraber sınava girmek ayrı bir mutluluk verdi bizlere. Yıl boyunca çocuklarımla beraber çalıştık birbirimize yardımcı olmaya çalıştık ve aynı okulda sınava girmemiz bize ayrıca bir heyecan kattı. Bu durum bizim için değişik bir deneyim oldu. Okumanın yaşı yoktur biz herkesi okumaya davet ediyoruz. İnşallah herkes için başarılı geçer ve gençlerin önü açık olur. 47 yaşındayım, 6 çocuğum var Abdullah ve Muhammed büyük çocuklarım ve onlarla girmek gerçekten heyecan verici bir şey. Yıl boyunca çocuklarımla beraber test çözdük. Muhammed’in ikinci üniversitesidir. Birini bitirdi ikincisini okuyacak inşallah. Bu şekilde mutluyuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Ailece sınava girmek çok güzel bir his"
Babası ve kardeşi ile sınava girmekten mutlu olduğunu ifade eden Muhammed Altun, “Babamla beraber sınava girmek değişik bir atmosferdi, tabi ağabeyimle beraber de üçümüzün böyle aynı anda aynı okulda sınava girmesi değişik bir duygu yaşattı. Ben 4 senedir sınava giriyorum ama ailece birlikte girmemiz gerçekten çok güzel duygular hissettirdi. Böyle beraber sınava çalışmamız, aynı duyguyu yaşamamız yani bu sene bizim için daha farklı daha anlamlı. İnşallah hem bizim için hem de sınava giren diğer bütün arkadaşlarımız için hayırlısı olur. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Babam ve kardeşimle yarıştık"
Abdullah Altun ise babası ve kardeşiyle yarıştığını söyledi. Altun, “Bizim için heyecanlı bir sınav olarak geçti babamızla beraber yıl boyu çalıştık bu arada kendi aramızda da yarışmış olduk aynı okulda olmamız bizi çok cezbetti inşallah herkes için başarılı bir sınav olarak geçmiştir. Zor geçti bizim için, herkesin emeğinin karşılığını almasını temenni ediyoruz herkese başarılar diliyoruz. Sınava kendi dalımızda kendimizi geliştirmek için girdik, üçümüzün de ayrı ayrı hedefleri var özellikle kardeşim Muhammed’e başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğrafsız eski nüfus cüzdanıyla sınava giremeyince gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Fotoğrafsız eski nüfus cüzdanıyla sınava giremeyince ...
Kurban bayramı yaklaştı, kurbanlıklar yola çıktı
YEREL HABERLER Kurban bayramı yaklaştı, kurbanlıklar yola çıktı
Batman Sağlık İl Müdürlüğüne operasyon düzenlendi: 16 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Batman Sağlık İl Müdürlüğüne operasyon düzenlendi: 16 ...
Batman Üniversitesi Rektörü Demir ile Öğrenciler İçişleri Bakanı Soylu’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Batman Üniversitesi Rektörü Demir ile Öğrenciler ...
Batman’da 121 bin 920 kitap mevcut
YEREL HABERLER Batman’da 121 bin 920 kitap mevcut
Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı
YEREL HABERLER Batman’da seyir halindeki otobüs alev aldı
Gercüş’te sıcaktan bunalan hayvanlarını serinletiyorlar Hayvanların serinleme keyfi
YEREL HABERLER Gercüş’te sıcaktan bunalan hayvanlarını ...