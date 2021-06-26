Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri ile birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman Üniversitesi tarafından öğrencilerine tarih şuuru kazandırmak ve bürokrasiyi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen AnkaraÇanakkale programı kapsamında Ankara’da bulunan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdür Vekili Alper Aktaş, öğrencilere bakanlık işleyişi ve diplomasi hakkında Fatin Rüştü Zorlu Konferans Salonunda sunum yaptı. Sunum sonrası Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, öğrencileri Şehit Galip Balkar Toplantı Salonunda kabul etti. Kıran, öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Kıran, kabul sonunda Batman Üniversitesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.