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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi

İHA

Batman’da uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi

Batman’da, jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile mühimmatı ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma sonucunda bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet tabanca fişeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 109 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kesici ve delici alet ve suçtan elde edilmiş gelir olduğu değerlendirilen 3 bin 870 TL para, çalıntı olduğu değerlendirilen 1 adet motosiklet, 7 adet cep telefonu ve 4 adet laptop bilgisayar ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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