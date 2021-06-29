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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara-Çanakkale gezisine gönderilen ikinci öğrenci kafilesi törenle karşılandı

İHA

Ankara-Çanakkale gezisine gönderilen ikinci öğrenci kafilesi törenle karşılandı

Batman Üniversitesi tarafından organize edilen 'Bürokrasiyi Tanıma ve Tarih Bilinci Oluşturma' programının ikincisi kapsamında bir hafta önce Ankara ve Çanakkale gezisine gönderilen öğrenciler için Merkez Kampüs’te Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin’in katılımı ile karşılama töreni düzenlendi.
Karşılama töreninden konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, "Bürokrasiyi Tanıma ve Tarih Bilinci Oluşturma' programımızın ikincisi kapsamında uğurladığımız öğrencilerimiz döndü” dedi.
Öğrencilerinin Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Isparta, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Ankara ve Aksaray’ı gezdiği ve çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirten Sezgin, “Batman Üniversitesi olarak başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam ediyoruz. İnşallah pandemi süreci bitsin, daha rahat bir imkanda daha fazla sayıda öğrenci ile daha geniş katılımlı daha zengin içerikli daha kapsamlı programlar düzenleyeceğiz. Daha önce 32 öğrencimizi göndermiştik. Bugün de son olarak uğurladığımız 14’ü bayan 12’si erkek toplam 26 öğrencimiz geri döndü. Öğrencilerimiz Ankara’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıranı ziyaret ettiler, akabinde Millet Kütüphanesi, Millet Camisi, Anıtkabir, 15 Temmuz Sehitler Abidesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Mehmet Akif Ersoy'un evi, Hamamönünü ziyaret ettiler, gezdiler. Bürokrasi daha yakından tanıma imkanı bulan Öğrencilerimiz bu sayede hem devlet kurumları ile daha yakın temas halinde oldular hem de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde mezuniyetlerini sonrasında karşılaşacakları ortamları görmüş oldular. Ziyaretin devamında öğrencilerimiz İzmir, Bursa ardından da Çanakkale’yi gezdi, şehitlikleri ziyaret etti. Ayvalık'ta turistik otelleri, kaz dağlarını gördü. Konya’da Mevlana’yı, Gaziantep’te dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesini gezdi. Bu gezilerimizi süreklileştirmeyi hedefliyoruz çünkü biliyoruz ki en güçlü hafıza görsel hafızadır. İnşallah öğrencilerimiz bu çerçevede almış oldukları bu tecrübeleri diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşacaklar ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha iyi motive olacaklardır” şeklinde konuştu.

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