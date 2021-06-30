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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da Komando Birliği Suriye sınır hattına uğurlandı

İHA

Batman’da Komando Birliği Suriye sınır hattına uğurlandı

İçişleri Bakanlığın kararıyla Batman 3’üncü Jandarma Komando Bölük Komutanlığında görevli 72 askeri personel Suriye Mabruka bölgesinde Jandarma Danışman Komutanlığının emniyetini sağlamak üzere Suriye sınır hattına uğurlandı.
İçişleri Bakanlığının 16 Kasım 2020 tarihli kararıyla Suriye Mabruka bölgesindeki Jandarma Danışman Komutanlığının emniyetini sağlamak üzere Batman 3’üncü Jandarma Bölük Komutanlığından 72 jandarma komando askeri personel törenlerle uğurlandı. Batman Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Garnizon Komutanı İhsan Kaplan ve asker aileleri katıldı. Düzenlenen törende Kur'anı Kerim tilaveti okundu akabinde kurban kesimi yapıldı. Batman İl Müftüsü Turgut Erhan Suriye sınır hattına giden komandoları dualarla uğurladı.

“Evlatlarımızı vatan toprağı için savunmaya gönderiyoruz”
Uğurlama töreninde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin “Batman jandarma teşkilatımızın kahraman evlatlarını vatan savunması için Suriye uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güvenliğini sağlamak için uluslararası hukuktan doğan yetkilerinin kullanarak gerektiğinde vatan toprakları dışında da operasyonlar yapmakta ve topraklarının güvenliğini sağlamaktadır. Uğurlayacağımız 72 vatan evladını da Batman’dan oradaki görev gücüne destek olmak için gidiyorlar. Bizler gerek Türk askerinin gerek jandarması gerek polisin aslında her bir vatan evladı memleketinin kurtuluşu için memleketin menfaati için her türlü fedakarlığı yapmaktan geri durmaz en kıymetli varlığı olan canını vermekten biran bile duraklamaz. Kahraman jandarma komandoya şöyle sesleniyorum aileleriniz bizlere emanet sizler bizlerin oradaki temsilcilerisiniz. Aslanlar gibi gidip sağlıkla sıhhatle görevinizi tam başarılı yapıp döneceksiniz. Allah sizleri esirgesin Allah sizleri korusun. Hiç merak etmeyin Allah bizimledir çünkü biz haklıyız, biz doğruyuz Allah doğrularla beraberdir sizlerde endişe etmeyin ümitsizliğe kapılmayın şanla, şerefle, şenlikle evlatlarımızı vatan toprağı için savunmaya gönderiyoruz. Yine şanla, şerefle, şenlikle geri geleceklerdir” dedi.
Batman İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak “Suriye’de iç savaştan doğan boşluktan yararlanan terör örgütleri ve iş birlikçileri sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta ve aynı zamanda bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Komandolarımız, sizler oradaki insanlara yapılan bu zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz. Değerli jandarma komandolar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdit Batman il jandarma komutanlığının siz fedakar evlatları tarafından komando ölmez vatan bölünmez kararlılığı içinde yok edilecektir. Sizleri şanlı tarihimizden aldığı güç, asil milletimizin sevgisi güven ve duasıyla her görevden alnımızın akıyla çıkacağına olan inancım tamdır" diye konuştu.
Tören sonrasında aileleriyle vedalaşan komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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