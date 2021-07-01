Bakan Koca'nın paylaşımındaki Meral hemşire: Kızımı aşılarken canı yanacak diye korktum



Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaştığı Batman'da doktor olmak isteyen 18 yaşındaki kızı Esma'ya Covid-19 aşısı yapan hemşire Meral Erdem, "Kızımı aşılarken canı yanacak diye korktum. Acımadı deyince mutlu oldum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acilde çalışıyor. Anne kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" ifadeleriyle paylaştığı hemşire Meral Erdem, DHA´ya konuştu.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 6 yıldır görev yaptığını söyleyen Erdem, Bakan Koca'nın sosyal medya hesabında kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı mutlu olduğunu aktardı. Doktor olmak isteyen kızı Esma'nın aşısını bir alışveriş merkezinde yaptığı aktaran Erdem, "Kızım 4 gün önce 18 yaşına girdi. Aşı sırası sisteme düştüğü için takipteydik. Dün, burada görevli olduğum için geldi kendim ellerimle aşıladım. İnşallah şifa olur. 'Annecim aşı sıram geldi' dedi. Ben de AVM'de görevli olduğumu buraya gelip, aşı olmasını istedim. Daha sonra geldi. Aşısını yaptım. Aşıdan sonra 'Anne hiç canım acımadı' dedi. Mutlu bir şekilde ayrıldı. Canı acıyacağı için biraz üzüldüm. Canım hiç acımadı dediğinde ben de mutlu oldum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada fotoğrafı paylaştığını görünce çok mutlu oldum. Sayın Bakanı'mıza ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle fotoğrafları paylaştığını görüyordum. Fotoğrafımızı paylaştı. En kısa sürede aşı sırasını gelenleri aşıya bekliyoruz" dedi.

3'ÜNCÜ DOZ AŞIMI DA MERAL HEMŞİRE YAPTI

Meral Erdem'in mesai arkadaşı Deçem Suçin, 3 doz aşısını da Meral hemşirenin yaptığını ifade ederek, "Eli çok hafifti. İki aşımı da ona yaptırmıştım. Bugün sağlık çalışanı olarak üçüncü doz aşımı oldum, Meral hemşire yaptı" diye konuştu.

Eşiyle gurur duyduğunu belirten Meral Erdem´in eşi Ahmet Erdem ise "Eşimle gurur duyuyorum, kendisi idealist görevinde başarılı. Kızıma da aşısını kendisi yaptı. Bundan da çok mutluyum. İnşallah kızıma ve tüm aşılanlara şifa olur. Mutluyum, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki sağlık çalışanlarımız var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2021-07-01 14:15:21



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