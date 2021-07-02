Batman’da 112 acilde çalışan hemşire, 18 yaşına giren kızına Covid aşısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman’da 112 Acil Serviste çalışan hemşire annenin doktor olmak isteyen kızını Covid19 aşısını yaptığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı karşısında duygularını anlatan hemşire anne Meral Erdem, “Çok mutlu oldum. Bakanımıza da çok teşekkür ederim ilgisi için” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da doktor olmak isteyen 18 yaşındaki Esma Erdem’in hemşire annesi Meral Erdem tarafından alışveriş merkezinde covid19 aşısı yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı. Esma 18 yaşında. Annesi Meral Hanım, Batman 112 Acilde çalışıyor. Anne ve kızı buluşturan, yerinde aşı uygulamasında bir AVM idi. Esma, sağlık çalışanları olarak seni aramıza bekliyoruz. Hiç yabancılık çekmeyeceksin" dedi.

Bakan Koca’nın kendilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması karşısında yaşadığı duygularını anlatan hemşire anne Meral Erdem, "6 yıldır Batman 112’de görev yapıyorum. 4 gün önce kızım 18 yaşını doldurduğu için aşı sıralaması sisteme düştü. Dün de burada aşıda görevde olduğum için aşısını ben yapmak istedim. Kendisi de geldi uygun bir şekilde aşını yaptık inşallah şifa olur. Sırası gelen tüm aşılama sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bakanımıza da paylaşımıma ilgi gösterdiği için teşekkür ederim, sağlıklı günler dilerim" şeklinde konuştu.

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