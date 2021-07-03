Batman’da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı

İHA

Batman’da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı

Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın katılımlarıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Batman'daki bir AVM önünde kask dağıtma etkinliği düzenlendi.
Batman’da caddeden geçen kasksız motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı. Kask ile beraber sürücülere ayrıca eğitici broşür, şapka, tişört ve düdük gibi ürünler dağıtıldı. Yapılan etkinlikle kask kullanımı teşvik ederek motosiklet kazalarındaki yaralanmaları minimuma indirmek ve bu konuda farkındalık amaçlandı. İlk kask dağıtımını gerçekleştiren Vali Şahin’in ardından İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve bazı sivil toplum temsilcileri tarafından sürücülere kask hediye edildi. Etkinlikte konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Emniyet müdürlüğümüzün koordinasyonunda yepyeni bir farkındalık kampanyasını başlatmak üzere buradayız. Bu farkındalık kampanyamız kask kullanmak hakkındadır. Hepimizin bildiği üzere son dönemde özellikle bu kurye sisteminin de gelişmesiyle beraber motosiklet kullanımı yaygınlaşıyor. Her geçen gün trafikte daha fazla motosiklet, iki tekerlekli araç görmeye başladık. Bisikletleri de buna dâhil etmek lazım. Bu araçların bünyesi gereği eğer kask kullanılmaz ise çok ciddi trafik kazaları, bu kazalarda da yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet verecek şekilde bir takım sorunlarla karşılaşmaya başladık. Kask kullanmakta zaten mecburi, yasal sorunluluk. Ancak, bunun kültürünün oluşması için bir miktar gayret etmek gerekiyor. Bizler de bugün yapmış olduğumuz kampanyayla bir farkındalık hareketiyle Batman sokaklarında, caddelerinde motosiklet kullanan sürücülerimizin kask kullanmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu hususta İl Özal İdaremiz ve Emniyet Müdürlüğümüz destek oldu ve 80’nin üzerinde kaskı, sembolik olarak hediye edeceğiz. Tüm motosiklet sahiplerine kask verme lüksümüz yok maalesef ama bu bir başlangıç, bir mesaj. Hedefimiz trafikteki tüm iki tekerlekli araçların sürücülerinin kask kullanmasını sağlamak. Bu husustaki yasal zorunluluğu da Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızın ekipleri takip edecekler ve sürücü arkadaşlarımız uyarılacak, uyarılara uymayanlara da cezai işlem yapmaktan da geri durmayacağız. Ama bugün itibariyle hedefimiz bu farkındalığı sağlamak. Bu hususta bizim sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri de sağ olsunlar destek oluyorlar. Bu arada motorcularımız buradalar, onlar da bize destek oluyorlar. Böylece bilinçli bir motosiklet kullanımını Batman’da tesis etmeye çalışıyoruz” dedi.
Etkinliğe katılan Batman motosiklet topluluğu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Batman motosiklet topluluğu olarak buradayız. Bugün toplanmamızın amacı emniyet müdürlüğünün ve valinin planladığı kask hediye etme etkinliği için buradayız. Biz burada kaskın önemini vurgulamak için bu etkinliği yaptık. Bir motorcu için kaskın önemi, kask hayat kurtarır zaten kaskın açılımında da kaza anında sizi korur sloganıyla yola çıkıyoruz. Bütün motosiklet kullanan arkadaşlara kask ve ekipman kullanmayı tavsiye ediyoruz ve şiddetle öneriyoruz”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da İHA muhabirine cesaret ve tarafsızlık ödülü verildi
YEREL HABERLER Batman’da İHA muhabirine cesaret ve tarafsızlık ödülü ...
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı 
YEREL HABERLER Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat ...
Batman’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Batman’da 112 acilde çalışan hemşire, 18 yaşına giren kızına Covid aşısı yaptı
YEREL HABERLER Batman’da 112 acilde çalışan hemşire, 18 yaşına giren ...
Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
YEREL HABERLER Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ...
Bakan Koca'nın paylaşımındaki Meral hemşire: Kızımı aşılarken canı yanacak diye korktum
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaşımındaki Meral hemşire: Kızımı ...