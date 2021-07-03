Batman Üniversitesin ’de öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Üniversitesin ’de öğrencilerin mezuniyet heyecanı

İHA

Batman Üniversitesin ’de öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ve İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu’nun katılımı ile düzenlenen mezuniyet töreninde Covid19 sürecinin gizli kahramanları arasına girmek üzere kep atarak mezuniyetlerini ilan etti.
Mezuniyet törenine bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra dönem birincisi Elif Gezer, ikincisi Bilal Boğa, üçüncüsü Kübra Baba’ya başarı belgeleri taktim edildi.
Mezuniyet töreninde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, “Hepinizi kutlarım, zor bir zaman dilimi geçirdiniz, sanal ortamdaki eğitimin zorluklarını yaşadınız. Ayrıca pandemi döneminde sağlığın önemini bir kez daha gördük. Atandığınız yerde Batman Üniversitesini başarıyla, gururla ve en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bu nedenle hepinizi tebrik ediyor çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Hemşirelik andı okunduktan sonra mezuniyetlerini kep atarak ilan eden öğrenciler, tören sonunda mezuniyetlerini halay çekerek kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı
YEREL HABERLER Batman'da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin ...
Batman’da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı
YEREL HABERLER Batman’da motosiklet sürücülerine ücretsiz kask ...
Batman’da İHA muhabirine cesaret ve tarafsızlık ödülü verildi
YEREL HABERLER Batman’da İHA muhabirine cesaret ve tarafsızlık ödülü ...
Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat aşılandı 
YEREL HABERLER Batman'da cuma namazının ardından imam ve cemaat ...
Batman’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Batman’da 112 acilde çalışan hemşire, 18 yaşına giren kızına Covid aşısı yaptı
YEREL HABERLER Batman’da 112 acilde çalışan hemşire, 18 yaşına giren ...
Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ailelerini gururlandırdı
YEREL HABERLER Batman'daki iki çocuğun bayrak sevgisi şehit ...
Bakan Koca'nın paylaşımındaki Meral hemşire: Kızımı aşılarken canı yanacak diye korktum
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaşımındaki Meral hemşire: Kızımı ...