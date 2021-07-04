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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meretonun gençleri derelerde değil lüks havuzda yüzme öğrenecek

İHA

Meretonun gençleri derelerde değil lüks havuzda yüzme öğrenecek

Batman'ın 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki Sason ilçesinde yapımı tamamlanan tam kapasiteli yüzme havuzu hizmete açıldı.
Sason ilçesinde ilki yapılan tam kapasiteli yüzme havuzu, yüzme sevenlerin yüzünü güldürdü. Sason ilçe merkezine bağlı Zafer Mahallesinde 600 metrekare alan üzerinde inşa edilen yüzme havuzunda isteyen çocuklara yüzme eğitimi de verilecek. Açılan yüzme havuzuna il dışından gelmek isteyenler için konaklama imkanının da sağlandığını belirten havuz işletmecisi Fırat Yaşar, 600 metrekare alan üzerinde inşa edilen yüzme havuzunun ilçede ilk olduğunu söyledi. Yaşar, ”İlçemizde 600 metrekare alan üzerinde yüzme havuzu inşa ettik. Havuzda çocuk bölümü ayrıdır. Yüzme havuzumuza dışarıdan gelen misafirlerimiz için konaklama, içme ve yeme hizmeti de sunulacak. Bu ilçede hizmet yapan, taş üstüne taş koyan kim olursa olsun başımızın tacıdır. Bu havuzumuz beklentilerin üzerinde rağbet görüyor. İnsanlarımız gelip bu temiz ve sağlıklı suda geç saatlere kadar yüzebiliyor. Sason ilçesinde bir ilktir. Pandemiden dolayı evde kalan vatandaşlar çok sıkıldı. Dışarıya çıkamadılar. Şimdi her yer serbest oldu. Sosyal etkinlikler için yeni yerlere ihtiyaç vardı. Bu havuzda çocuklarımız, gençlerimiz yüzme öğrenecek. Çeşitli yarışmalar düzenleyebilir. Bu havuzumuz her türlü etkinliğe açıktır” dedi.
Korona virüs tedbirlerinin dikkate alınarak yüzmeye açılan havuza girmek isteyen vatandaşlar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alıp el, ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor.

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