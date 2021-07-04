Beton çöp kovasına sıkışan çocuk, 1 saatte kurtarıldı

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Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN'da girdiği beton çöp kovasına sıkışan 6 yaşındaki A.K., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şerzan Kurt Parkı'nda meydana geldi. A.K., parkta oyun oynadığı sırada beton çöp kovasına girdi. A.K.'nin çöp kutusunda sıkıştığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine parka gelen Batman Belediyesi itfaiye ekibi, A.K.'yi, 1 saat süren çalışmayla beton çöp kovasını kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Reşat YİĞİZ

2021-07-04 17:02:20



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