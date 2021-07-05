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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 ay süren saç ekiminde, 5 bin greft ekildi

İHA

14 ay süren saç ekiminde, 5 bin greft ekildi

Saç ekiminde önemli yer edinen ve Batman Ömer Uğur Saç Ekim Merkezinde işlem gerçekleşen Emrah Yıldırım, deneyimlerini paylaştı.
Saç ekim uygulamasının yaklaşık 14 ay sürdüğünü belirten Yıldırım, “Bu sürede 5 bin greft ekildi. 4 bin 200 tanesi ön tarafa 800 tane greftte tepe kısmına gerçekleştirdik. Saç ekimine ihtiyaç duymamın nedeni ise kendinizle ilgilenmeye başladığınız zaman, doğal olarak kendinizi saç ekimi yerinde buluyorsunuz. Çünkü erkekte diğer bakımlar cilt bakımı gibi spor saç ekimi ile başlıyor” dedi.

“Çok değiştiğimi söyleyenler oldu”
Yapılan uygulamanın ardından tanıdıkları tarafından çok değiştiğinin söylendiğini dile getiren Yıldırım, “Ömer Uğur’u tercih etmemim sebebine gelecek olursak, bu benim dikkat ettiğim çok önemli bir detaydı çok da ciddiye aldığım bir noktaydı. Ömer Uğur saç ekim merkezinin internet sitesinde daha önceden operasyon gerçekleştirmiş kişilerin fikirlerini tamamıyla takip ettim. Sosyal medya hesaplarını inceledim ve bunların içerisinde tanıdığım insanlar vardı. Bunlara ulaştım sonrasında burada yaptırmaya karar verdim. Bugünden geçmişe baktığımda ne kadar isabetli ve doğru bir karar verdiğimi görebiliyorum. Yapılan uygulamanın ardından tanıdıklarım tarafından çok değiştiğimi bana söyleyenler oluyor. Ben bunu çok ciddi anlamda görüyorum, değişimleri çok uç anlamda görüyorum ve değiştiğimi insanlar söylüyorlar. Fark ediliyor ama fark edilen şey şu, değişim fark ediliyor. Bende farkedilen şey ise estetiklik. Saç ekimin beni çok değiştirdiğine dair çevremden fikirler duyuyorum” diye konuştu.

“Değişim saç ekimiyle başlıyor”
Saç ekimiyle birlikte bir değişim yaşadığını dile getiren Yıldırım, “Benim çizgimde hiçbir problem yok. Benim için önemli olan ben bu operasyonu yaptıracak mıyım birde nerede yaptıracaktım fikri. Bu kesinleştikten sonra çizgi ve detay ile ilgili bir kaygı içerisinde bulunmadım. Sonuç olarak da operasyon yapıldıktan sonra da uzmanlarımızın ön gördüğü çizgileri bende beğenerekten kabul ettim. Bugünde sonuçlarını yaşıyorum ve bu anlamda çok mutluyum. Değişim sadece saç ekimi ile olmuyor, fakat saç ekimi ile başlıyor. Sizin saç modeliniz yüz modeliniz giyim tarzınız saç ekiminizi tamamlıyor. Ben operasyona girmeden önceki resimlerim vardı ve 14 ay sonunda tekrardan baktığımda bu sonuçları gördüğümde ciddi anlamda kendiniz tepedeki boşlukların kaybolduğunu görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“PRP ve mezoterapi saç ekimi kadar önemlidir”
PRP ve mezoterapinin saç ekimi kadar önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, “İlk aşamadaki, uyku pozisyonunuz, saç yıkarken kullandığınız şampuanlar, bakım yaparken ki duş sıklığınız bunların hepsinin etkili uzmanlarımızın tavsiyesiyle etkili olduğunu gördüm. Saç ekiminden sonra çok önemli bir süreç başlıyor zaten. Bu bakımları da ekleyince çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Saç ekimi nedeniyle ilk 3 gün konforunuz değişebiliyor. İlk araştırdığım zaman herkesten farklı cevaplar aldım. Ağrıyor, kafanız şişiyor bununla ilgili herkeste bir ön yargı oluyor. Ben kendimi anlatayım. Bende bir şişkinlik olmadı. Çünkü operasyonları gerçekleştiren cerrahların verdiği bir talimat vardı, ben onu uyguladım. Ağrı noktasına gelirsem ağrı da hissetmedim, bana verilen ilaçları kullandım gayet iyi geldi. Ama ilk 3 gün konforunuz değişebiliyor. Bir estetik operasyon olduğu için buda çok normal bir şey” diye ifade etti.

“Saç ekmek isteyenler kararlı olsunlar”
Saç ektirmek isteyenlerin kararlı olmaları konusunda emin olmaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Saç ekmeye karar verenlere söylemek istediğim tek şey kararlı olsunlar. Ben bu operasyonu Ömer Uğur Saç Ekim Merkezinde gerçekleştirdim, birçok operasyona da şahit oldum. bu anlamada bence varsa kendi kararsızlıklarını olgunlaştırsınlar. Bu operasyonu yapmak istediklerinde burada gayet rahatlıkla yapabilirler” şeklinde konuştu.

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