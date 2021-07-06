Batman’da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

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Batman’da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Gündüz vakti 3 kişi bir bahçeye girerek bahçenin içerisinde bulunan fiber kabloları çalıp duvardan atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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