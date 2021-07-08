Batman’da tedavileri sürdürülemeyen iki hasta, uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Tedav için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuruda bulunan 2 akciğer hastası, ileri tetkik ve tedavileri için uçak ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesine sevk edildi.

Yürütülen çalışma ve tedavilere ilişkin açıklamalarda bulunan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, “Her iki hastanın ilk tanı ve tedavileri Eğitim Araştırma Hastanemizde yapıldı. İleri tetkik ve tedavi amaçlı sevk edildiler. Hastalarımızdan biri 13 yaşında. Sarılık şikayetiyle geldi. Karaciğer yetmezliği tanısı kondu. İlk müdahalenin ardından karaciğer nakli ihtiyacı için Hacettepe Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Servisine gitmesi uygun görüldü. Diğer hastamız 6 aylık. Çok ağır bir akciğer enfeksiyonu ile merkezimize getirildi. Hastayı makineye bile bağlamadan ve sevk etmeden tedavi ettik. Bu süreçte hastaya immün yetmezlik tanısı kondu. Kemik iliği nakli ihtiyacı olduğu için yine Hacettepe Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım ile görüşerek sevk işlemlerini başlattık. İl Sağlık Müdürlüğümüzün girişimleri sayesinde her iki hastanın da uçak ambulans ile sevkleri yapıldı” dedi.

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