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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti

İHA

Batman Valisi Hulusi Şahin aşıya dikkat çekti

Batman Valisi Hulusi Şahin Türkiye ve dünyada Covid19 mücadelesinde en güçlü silahın aşı olduğuna dikkat çekti.
Batman’da özel bir AVM’de aşı standını ziyaret eden Şahin, Batman’daki ve Türkiye'deki aşı durumu hakkında bilgi verdi. Batman’da aşı oranların çok düşük olduğunu ve özellikle gençlerin aşı olmaktan kaçındığını belirten Şahin, aşının gerekliliği hakkında gençlere çağrıda bulundu. Türkiye’de ulaşılabilirlik açısından en kolay şeyin aşı olduğunu söyleyen Şahin, aşının negatif etkilerini cahillik olarak algıladığını belirterek, “Arkadaşlarımız herhangi bir randevu almadan da bu aşı noktalarımızda aşı olabiliyorlar. Belediyenin içinde var, valilikte var, Atatürk Parkında var, mobil ekiplerimiz var hatta cuma namazından sonra cami cemaatine hizmet verecek şekilde oralara da gidiyoruz. Yani her noktada kalabalığın olduğu vatandaşımıza ulaşabileceğimiz her noktaya sağlık ekiplerimiz ulaşmaya çalışıyorlar. Böylece hedefimiz aşıda mavi rengi yakalayabilmek. Şu anda Türkiye’nin en kötü diyelim aşıda en aşağıda olan 10 ili arasındayız. Batman için bu kabul edilebilir bir durum değil. Hızlı bir şekilde bizler de diğer şehirlerin seviyesine doğru geleceğiz. Şu an itibariyle Batman’da 200 bin aşı rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ama hala yüzde otuz beşin biraz üzerinde devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde yüzde ellilerin üzerine çıkmak için çalışıyoruz. Aracılığınızla özellikle gençlere hitap etmek istiyoruz çünkü yaşlılarımızın oranı gayet güzel gençlerimiz son dönemde nedense çok aşı konusunda istekli değiller. Belki ilgililerin azlığından belki vakit bulamadıklarından belki de bana bir şey olmaz nasıl olsa ben gencim düşüncesinden mi artık bilemiyorum. Ama gençlerimize şunu söyleyeyim özellikle bu delta varyantı denilen yeni mutasyon gençlerimizi hasta ediyor ve oldukça da ağır geçiyor ve Türkiye’ye de delta varyantı geldi. Dolayısıyla hastalık bana bulaşmaz demesinler. Bunun yanında hastalığa siz biçare olmanın yanında başkalarının da, sevdiklerinize de hastalık bulaştırma tehdidi ile karşı karşıyasınız. Dolayısıyla gençlerimizin aşıya önem vermeleri ve aşılanmalarını özellikle aracılığınızla istiyorum. Rica ediyorum. Benim iki kızım var 18 yaşın üstünde ikisi de aşı oldular. Dünyada 2 milyara yakın insan aşı oldu. Bazılarının tezviratlarını aşının bir takım negatif etkilerinin olduğuna dair olumsuz laflarını ben cahillik olarak tanımlıyorum ve itibar edilmemesini tavsiye ediyorum. Aşı şu anda bu hastalıkla ilgili elimizdeki mücadelede elimizdeki tek silah. Bu silahı kullanalım. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten başka devletlerde çoğu ülkelerde olmayan büyük bir imkan sundu. Yeteri kadar bol miktarda aşı var. Aşıda çeşitlilik var istediğiniz aşıyı da tercih edebiliyorsunuz. Ve dünyada da hızlı aşıya kolay ulaşabilen, ücretsiz ulaşabilen çok az sayıda ülkelerden biridir Türkiye. Bunun da kıymetini bilelim ve aşı olalım” dedi.

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