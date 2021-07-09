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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın

DHA

Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın


Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 150 dönüm bağ ve ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Seki köyündeki bağ ve ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının da bulunduğu 150 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER,(DHA)
2021-07-09 17:13:41

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