Batman'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı

Batman’da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar su sayaçlarına dadandı.

Batman’da yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olay dün gece Bahçelievler Mahallesi ve Şafak Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde evlere dadanan hırsızlar bu defa su sayaçlarını çaldı. Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakinleri hırsızların bir an önce yakalanması ve onlara caydırıcı cezaların verilmesi ile ıslah edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.