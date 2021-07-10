Batman'da hırsızlar su sayaçlarına dadandı

Batman’da kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar su sayaçlarına dadandı.
Batman’da yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Olay dün gece Bahçelievler Mahallesi ve Şafak Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde evlere dadanan hırsızlar bu defa su sayaçlarını çaldı. Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle sakinleri hırsızların bir an önce yakalanması ve onlara caydırıcı cezaların verilmesi ile ıslah edilmeleri gerektiğini dile getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.