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Sulama kanalına giren İsa, boğuldu

DHA

Sulama kanalına giren İsa, boğuldu


Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren İsa Ülke (16), hayatını kaybetti.
Olay, dün Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde yaşandı. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek için sulama kanalına giren İsa Ülke'nin çırpındığını gören çevredekiler, genci kurtarmaya çalıştı. Sudan çıkarılan İsa Ülke, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İsa Ülke, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Kozluk Reşat YİĞİZ
2021-07-12 12:32:55

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