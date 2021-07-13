Batman keresteciler sitesinde yangın

Batman'ın Petrol Mahallesinde keresteciler sitesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman Petrol Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle aniden tutuşan keresteler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Olayı fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer kereste ağalarına sıçramadan söndürdü. Yanan ağaçlarda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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