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Batman’da motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

İHA

Batman’da motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Batman'da sabah saatlerinde bir marketin önünde park halindeki motosikleti çalan 2 hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne motosikletini park etti. Arkadan gelen 2 hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalıştırıp binip olay yerinden uzaklaştı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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