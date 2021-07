İlk tütün kurutma fabrikası Batman’da açıldı

Batman’da açılan tütün kurutma fabrikasıyla tütün üreticilerine yılda 100 milyon dolar kazanç hedefleniyor.

Batman’da sözleşmeli üreticiler tarafından yetiştirilen tütünlerin kurutulması ve işletilmesini yapacak olan Organize Sanayi Bölgesindeki Best Tobacco Tütün İşleme Fabrikasının tütün fırınlama bölümünün açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, açılan bu fabrikanın ülkede ilk olduğunu ifade etti. Fabrikanın tam faaliyete geçmesiyle Batman'daki tütün üreticilerinin 100 milyon dolarlık gelir elde edebileceğini belirten Vali Şahin, “Bugün çok önemli bir tesisin ilk ateşini yakıyoruz. Tütün işleme tesisinin tamamı henüz faaliyete başlamamış ancak fırınların çoban ateşini bugün yakacağız. Türkiye, sigara üretiminde dünyanın üssü konumunda. Dünyanın en büyük sigara fabrikalarından birkaçı ülkemizde üretim yapıyor. Bu fabrikaların almış oldukları tütün, büyük oranda yurt dışından ithal ediliyor. Cumhurbaşkanlığımızın almış olduğu bir kararla, ithal tütün miktarının yüzde 30’unun belirli bir süreç içerisinde yerli üretimden karşılanması mecburiyeti geldi. Bununla beraber, çok büyük bir katma değer ortaya çıkıyor. Biz şuan açılışını yaptığımız tesisle bu katma değere talibiz. Yıllık yaklaşık olarak 100 milyon dolar civarında bir meblağın Batman üreticisi tarafından temin edilmesi üzerine hesap yapmaktayız. İşte bu tesisle bunu mümkün hale getiriyoruz. Türkiye’de ilk olan bu tesisin açılmasıyla beraber, Batman’da tarımdan gelir elde eden çiftçimize, 100 milyon dolarlık ilave katma değeri hep birlikte sağlamış olacağız. Tarım ile sanayinin ne kadar iç içe olduğunun en iyi örneği bu tesistir” dedi.

Toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 16 bin metrekare alan üzerinde üretim yapacak olan tütün kurutma fabrikası, tütün kurutmanın yanı sıra tütün yaprağından damar ayırma, tütünü olgunlaştırma, ileri teknoloji ile yüksekdüşük ısı ve neme maruz bırakarak yaprak tütünü işleme ve her türlü endüstri bitkileri de dahil olmak üzere meyve ve sebze kurutma işlemleri yapılmaktadır. Fabrika hakkında katılımcılara bilgi veren firma danışmanı Prof. Dr. Necdet Çamaş, “50 adet fırın ile işe başlıyoruz ve önümüzdeki sezonda ise bu sayı 100’e çıkarılacak. Her bir fırının yaş tütün kapasitesi 6 bin 500 kilogramdır. Burası çoban ateşinin ilk yakıldığı yerdir. Birazdan fırınlar ateşlenecek, tütünler dünyadaki en modern haliyle kurutulmaya başlanacak. Fabrikanın yıllık kapasitesi 3 bin dekar civarında olacaktır. Hemen yanı başında tütün işletme tesisi kuruluyor. Burada da tütün yaprağının tüm iş ve işlemleri yapılacak. Dünyadaki tütün üretiminin yaklaşık 5 milyon tonu bu şekilde kurutulmaktadır. Toplam istihdam sayısı 186 kişi olarak hedeflenmektedir. İlimizde sözleşmeli üreticilerle birlikte gerçekleştirilen bu proje tütünün; üretimi, pazarlanması, işlenmesi, depolanması ve ambalajlanmasını da içine alan kapsamlı bir süreçtir” dedi.

