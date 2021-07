Batman’da 220 bin doz aşı yapıldı

Son günlerde korona virüs salgınının artış gösterdiği illerden olan Batman’da 155 bin kişiye 220 bin doz aşı yapıldı.

Batman’da yapılan aşı çalışmalarına katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, "İlimiz genelinde 155 bin kişi aşılanmış olup, toplamda ise 220 bin doz aşı yapılmıştır. Ayrıca, Batman’da başlatmış olduğumuz aşı seferberliğinde her gün 150 mobil ekip sahaya çıkarak, her evin kapısını çalmakta ve açılan her kapıda ev sakinlerini aşıya davet etmekteyiz. Aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşların aşıları anında uygulanırken, aşı hususunda çekimser olan vatandaşlarımızı da detaylı bir şekilde bilgilendirerek aşıları yapılmaktadır. Ayrıca kamu, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan aşı noktalarımızda da aşılama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Bilinmelidir ki, Covid19 ile mücadelemizde aşılamanın büyük faydalarını görmekteyiz. Aşı olan vatandaşlarımızın hastaneye yatış oranlarında ciddi bir azalma tespit edilmiştir. Bu nedenle uzun vadede rahat bir nefes alabilmek için çekirdek aileden başlayıp, tüm sevdiklerimizi aşı olmaya sevk edelim. Gelenek ve göreneklerimiz bizleri birbirimize daha çok yakınlaştırdığından dolayı, bu durumun vaka sayılarında da artışa neden olabileceği endişesi taşımaktayız. Bayram hareketliliğinin bizim için en kritik viraj olduğunu unutmamalıyız. Tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak, telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Normale dönmek için en önemli adım aşı olmaktır. Bu sebeple bayram öncesi daha fazla aşılama yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız aşıya karşı daha çok duyarlı olmaları, bir an önce aşılarını yaptırmalarıdır. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına lütfen aşımızı yapalım” dedi.

