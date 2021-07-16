Batman'da sigara hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

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Batman'da bir motosikletin kasasında bulunan sigara kartonlarını çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sularında Batman Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bakım için tamirciye götüren şahısın motosikletinin kasasında bulunan 2 karton sigarayı fark eden hırsız, hemen harekete geçip sigaraları çaldı. Zanlı bölgeden hızla uzaklaşırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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