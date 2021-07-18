Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

Batman girişinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ının girişinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.