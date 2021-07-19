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Gercüş’te kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

İHA

Gercüş’te kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30'da Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Özdemir idaresindeki kamyonet Gercüş'ten Batman istikametine giderken Akyar köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü aracın içinden çıkartarak ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdemir daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şoförün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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