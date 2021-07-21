Bayram’da kazaları en aza indirmek için dronlu denetim yapılıyor

Batman’da Kurban Bayramı dolayısıyla artan araç hareketliliğinde kazaları en aza indirebilmek için hem karadan, hem havadan denetimler yapılıyor.

Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram boyunca yoğun mesai harcayarak denetimlerini artırdı. İl genelinde ve şehirler arası yollarda kontrol noktaları kurularak yapılan trafik denetimleri esnasında sürücülere kurallara uymaları konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapılıyor. Artan araç hareketliliğinde trafik ekiplerinin en büyük yardımcıları olan dronlar etkin bir şekilde kullanılıyor. Dronlar vasıtasıyla havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve hatalı sollama gibi ihlalleri yapan sürücüler tespit edildikten sonra haklarında gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Batman İl Emniyet Müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada “Batman İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından havadan ve karadan sürekli olarak yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetleriyle beraber, vatandaşlarımızın sevdikleriyle doyasıya kucaklaşabilmeleri için sürücülerimizin de 'Yol Ver Hayata' projesi kapsamında trafik kurallarına riayet etmeleri beklenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.