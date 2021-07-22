Batman-Bismil karayolunda kaza: 5 yaralı

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– BatmanBismil karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, BatmanBismil karayolunda meydana geldi. 34 UK 5930 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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