Batman’da kaçan kurbanlık polis, zabıta ve vatandaşları peşinden koşturdu

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Batman’da kaçan kurbanlık dana polis, zabıta ve vatandaşları peşinden koşturdu. Danayı yakalamak için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Batman Kültür Mahallesi'nde kurbanlık dana kasapların elinden kurtularak sokaklara daldı. Çevredeki vatandaşların yanı sıra polis ve zabıta ekiplerinin de peşine düştüğü dana, Emniyet Müdürlüğüne kadar kaçtı. Uzun uğraşlar sonrasında dana yakalanırken, Batman sokaklarında renkli görüntüler oluştu.

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