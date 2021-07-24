Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Kazım Koyuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Aslan (50) yönetimindeki 07 GTU 86 plakalı kamyonet, Mehmet Ziya Künkül yönetimindeki 25 AAD 691 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, her iki sürücü ile kamyonetteki Selim Aras yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2021-07-24 17:28:40



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