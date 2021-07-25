Batman’da trafik kazası: 4 yaralı

Batman’dan Kozluk’a giden kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Batman’a bağlı Kozluk ilçesinin girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.