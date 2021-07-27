Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı

İHA

Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Covid19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yaklaşık olarak 2 yıldır dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren korona virüs salgını Batman’da ciddi oranda artmaya devam ediyor.
Delta varyantı sayısı 8’den 200’e çıktı. Vali Şahin aşı çağrısı yaparak kurallara uymayanlara da ciddi cezalar verileceğini söyledi. Gülistan Caddesi başında İl Sağlık Müdürlüğünün aşı noktasını ziyaret eden Vali Şahin, durumun vahametini belirterek bundan sonra teşvik, denetim ve cezai işlem olacağını söyledi. Ciddi ölümlerin, yoğun bakım ve entübe durumunun yeniden artmasından korktuklarını belirten Vali Şahin, kent genelinde vaka sayısında çok ciddi bir artışın olduğunu kaydetti. Vali Şahin, tümü delta varyantı olmak üzere vaka sayısı 100 binden 200’e çıkarken, yatan hasta, yoğun bakım ve entübe tedavi gören hastalarda da çok belirgin bir artışın olduğunu belirterek, “Maskemizi mutlaka takacağız. Bunun denetimini sıkı bir şekilde yapacağız. Aşı kampanyalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle kamu kuruluşlarımızda çalışan personellerimiz başta olmak üzere ve onların aileleri başta olmak üzere yoğun bir aşılama teşvik kampanyası yapıyoruz, yapacağız. Bu konuda basın mensuplarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bakın şu anda Gülistan Caddesindeyiz. Batman şehrinin ticaretinin kalbi burada atıyor ve bu vatandaşlarımız, esnaflarımız yeni bir kapanmaya tahammüllü var mı, bence yok. Biraz kendimize dikkat edelim biraz esnafımızı düşünelim. Biraz insanlarımızı, komşularımızın sağlığını düşünelim. Bunun için de aşı olalım ve kurallara uyalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman Valisi: Maalesef kabus geri döndü
YEREL HABERLER Batman Valisi: Maalesef kabus geri döndü
Batman’da oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ...
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü Batman’da devlet desteği çiftçiyi kalkındırıyor
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde ...
Göl sahasında kalan Hasankeyf'te tekne turları başladı 
YEREL HABERLER Göl sahasında kalan Hasankeyf'te tekne turları ...
Batman’da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 4 yaralı