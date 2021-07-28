Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi

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Batman’dan Baykan’a saman taşıyan tır kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Baykan yolu üzerinde meydana geldi, Batman’dan Baykan’a saman taşıyan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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