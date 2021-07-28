Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ikna ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ikna ediyor

İHA

Batman'da aşı olmayan vatandaşları kanaat önderleri ikna ediyor

Batman’da korona virüs vakaları yeniden hızlı bir artışa girmesine rağmen yetkililerin yaptığı tüm çağrıları duymamazlıktan gelen aşı yaptırmayan vatandaşları ikna için bölgedeki tanınmış kanaat önderleri devreye girdi.
Türkiye’de Temmuz başında 4 bin 500’ün altına inen günlük vaka sayısı, dün itibariyle 19 bini aştı. Normalleşme adımları çerçevesinde bir çok ülkede kısıtlamalar gevşetildi. Aşılama ile birlikte vaka sayılarında düşüş bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. Türkiye'de temmuz başında 4 bin 500'e gerileyen günlük vaka sayısı dün itibariyle 19 bini geçti. Batman'ın Sason ilçesinde yapılan bütün çağrılara rağmen aşı olamak için bir türlü ikna edilemeyen kararsızları ikna etmek için devreye giren bölgedeki tanınan kanaat önderleri, köy ve ilçe merkezindeki kahvehaneleri dolaşarak vatandaşları aşıya ikna ediyor. Herkesin aşı olması için çaba sarf ettiklerini belirten Sason ilçesindeki kanaat önderlerinden Fikret Sezgin, aşı olmadan salgının bitmeyeceğini belirterek herkesi aşıya davet ettiklerini belirtti. Sezgin, “Allah rızası için herkes gitsin aşısını yaptırsın. Bu aşılama olmadan bu salgın bitmez. Hep beraber bu salgını bitirebiliriz” dedi.
İlçedeki Kanaat önderlerinden Eyyüp Özcan ise, “Ben birinci ve ikinci aşılarımı yaptırmıştım. Bu günde üçüncü aşımı yaptırdım. Bütün vatandaşlarımızın bütün aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Bu hastalık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaktadır. İlçemizde de bu hastalık yayılmakta ve ölümler meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın hastalanmamaları ve ölmemeleri için acilen herkesin aşı olmasını istiyoruz” diye konuştu.
Sason eski belediye başkanlarından Mehmet Salih Avcı da, "Bütün gençlerimizi aşıya davet ediyorum” dedi.
Ak Parti Sason İlçe Başkanı Avni Yıldırım, “Özelikle sağlık bakanımızın başlatığı aşı kampanyasına herkesin katılmasını istiyoruz. İlçedeki herkesin hassasiyet göstermesini ricada bulunuyorum. Herkesi aşı olmaya ve aşı olanlarında çevresindekileri de aşıya ikna etmesi istiyoruz. Çünkü aşı olduğunuz zaman kendinizi ve çevrenizdekileri koruyorsunuz” dedi.
İlçedeki yaşlılardan Tayyip Şahin de, “Aşı olmak bütün vatandaşlara şarttır” dedi. İlçe merkezindeki kahvehaneleri gezen kanaat önderleri, vatandaşlara aşı olmanın önemini anlatarak, ilçe merkezinde kurulan aşı çadırına yönlendiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Batman - Baykan yolunda saman yüklü tır devrildi
Batman’da su kanalına bir inek düştü, vatandaşlar son anda yetişti
YEREL HABERLER Batman’da su kanalına bir inek düştü, vatandaşlar son ...
Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ilgili bölgedeki son bilgileri paylaştı
YEREL HABERLER Batman Valisi Hulusi Şahin, Covid-19 salgını ile ...
Batman Valisi: Maalesef kabus geri döndü
YEREL HABERLER Batman Valisi: Maalesef kabus geri döndü
Batman’da oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ...
Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde başlayan hasat çiftçinin yüzünü güldürdü Batman’da devlet desteği çiftçiyi kalkındırıyor
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle ekilen böğürtlen bahçelerinde ...
Göl sahasında kalan Hasankeyf'te tekne turları başladı 
YEREL HABERLER Göl sahasında kalan Hasankeyf'te tekne turları ...